Из Дорожного департамента Министерства инфраструктур Грузии Министерству транспорта, связи и информационных технологий РА сообщают, что по положению на 09:30 17-го апреля из-за обильных снегопадов автодорога Степанцминда - Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.