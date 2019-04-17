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Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта


Из Дорожного департамента Министерства инфраструктур Грузии Министерству транспорта, связи и информационных технологий РА сообщают, что по положению на 09:30 17-го апреля из-за обильных снегопадов автодорога Степанцминда - Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.




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