СМИ: сотрудники Нотр-Дама 23 минуты самостоятельно искали источник пожара

Сотрудники Собора Парижской Богоматери в течение 23 минут пытались самостоятельно найти источник пожара, не вызывая пожарных. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Buzzfeed.

По информации издания, первая пожарная тревога прозвенела в соборе в 18.20 понедельника по местному времени, в течение последующих 23 минут сотрудники пытались обнаружить причину возгорания. Только после того, как вторая тревога прозвонила в 18.43, источник огня был найден на верхнем этаже собора.

Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания.