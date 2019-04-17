СМИ: Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу средств массовой информации

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил премию Европарламента 2019 года за свободу СМИ имени убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила газета The Sydney Morning Herald.

Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган получила награду в качестве представителя Ассанжа. Награждение проходило в Европарламенте в Страсбурге. На эту премию Ассанжа выдвинула объединенная фракция европейских левых партий в Европарламенте (GUE/NGL).

Дафне Каруана Галиции была мальтийской журналисткой, занимавшейся расследованиями коррупционных преступлений в государственной верхушке острова. Ее автомобиль был взорван 16 октября 2017 года, журналистка погибла на месте.