Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса о прекращении поддержки Эр-Рияда в Йемене

Президент США Дональд Трамп во вторник наложил вето на резолюцию Конгресса, согласно которой США должны прекратить предоставлять помощь возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, воюющей в Йемене против мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном во вторник.

"Эта резолюция не нужна, она является опасной попыткой ослабить мои конституционные полномочия, ставит под угрозу жизни американских граждан и военнослужащих как сейчас, так и в будущем", - заявил Трамп.

"Резолюция нанесет ущерб внешней политике США. Усилия по ограничению военной поддержки могут нанести ущерб двусторонним отношениям, негативно повлиять на наши усилия по предотвращению гибели мирного населения и распространения террористических организаций", - считает глава Белого дома.

Резолюция была внесена в обе палаты Конгресса независимым сенатором Берни Сандерсом (от штата Вермонт), сенатором-республиканцем Майком Ли (от штата Юта), сенатором-демократом Крисом Мерфи (от штата Коннектикут) и группой конгрессменов-демократов.

Вашингтон оказывает логистическую помощь Эр-Рияду, возглавляющему коалицию, которая ведет борьбу с хуситами в Йемене. Также США осуществляют обмен разведданными и поставляют оружие воюющим на стороне коалиции. Ранее американские военные занимались дозаправкой коалиционных истребителей в воздухе, однако такой вид поддержки был приостановлен администрацией США в ноябре прошлого года.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.