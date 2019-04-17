Время в Ереване: 11:07:36,   17 Апрель

Национальное собрание продолжает обсуждение проекта изменений в структуре правительства


В Национальном собрании РА продолжается очередное четырехдневное заседание.

Как передает Арменпресс, в повестку заседания включены ряд вопросов.

Национальное собрание продолжит обсуждение проекта закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и прилагаемого пакета проектов. Депутаты продолжат задавать вопросы основному докладчику, министру юстиции РА Артаку Зейналяну.

В повестку дня заседания 16 апреля включены также и вопросы назначения председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения, ответ правительства РАна запрос фракции “Просвещенная Армения”.Наповестке дня также ряд других законопроектов.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации