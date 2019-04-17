Национальное собрание продолжает обсуждение проекта изменений в структуре правительства

В Национальном собрании РА продолжается очередное четырехдневное заседание.

Как передает Арменпресс, в повестку заседания включены ряд вопросов.

Национальное собрание продолжит обсуждение проекта закона О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О структуре и деятельности правительства” и прилагаемого пакета проектов. Депутаты продолжат задавать вопросы основному докладчику, министру юстиции РА Артаку Зейналяну.

В повестку дня заседания 16 апреля включены также и вопросы назначения председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения, ответ правительства РАна запрос фракции “Просвещенная Армения”.Наповестке дня также ряд других законопроектов.