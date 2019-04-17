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Европейские индексы - 16-04-19


МОСКВА, 17 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.67% и составил 12101.32 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.36% и составил 5528.67 пункта, британский FTSE вырос на 0.44% и составил 7469.92 пункта, а российский RTSI вырос на 0.68% и составил 1255.45 пункта.




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