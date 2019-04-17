Даниелян отстает от лидера чемпионата Европы на пол-очка
На индивидуальном чемпионате Европы по шахматам среди женщин состоялись партии 6-го тура. Как передает Арменпресс, в этом туре чемпионата Европы, проходящего в турецкой Анталии, представительница Армении Элина Даниелян сыграла вничью. Анна Саргсян и Сирануш Гукасян потерпели поражение, а Лилит Мкртчян одержала победу.
После этого тура Элина Даниелян на пол-очка отстает от лидера турнирной таблицы и имеет 4,5 очка. Лилит Мкртчян имеет 4 очка. У лидера -Алины Кашлинской- 5,5 очков.
До конца турнира осталось 5 туров.
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