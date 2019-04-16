За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 59 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 15 и 16 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 59 случаев преступлений, из них 8 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 15 случаев кражи личного имущества, 7 случаев мошенничества, 5 случаев присвоения или растраты, по 4 случая квартирной кражи и угрозы убийством, 3 случая причинения телесных повреждений, по 2 случая обнаружения наркотиков и незаконной оплаты труда государственным служащим, которые не являются должностными лицами, по 1 случаю уклонения от уплаты налогов, побоев, хулиганства, злоупотребления должностными полномочиями, применения насилия в отношении представителя власти, незаконного пересечения Государственной границы, подделки документов и невыполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинских услуг либо медицинской помощи.

За данный период в Полицию с явкой с повинной обратился 1 человек, находящийся в розыске, зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества, по 1 случаю убийства, квартирной кражи, причинения телесных повреждений, умышленного повреждения имущества, угона ТС и ДТП.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 12 ДТП: 17 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.