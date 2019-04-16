Главы МИД Армении и Франции обсудят нагорно-карабахский конфликт: МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном для обсуждения урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в официальном заявлении МИД Франции.

В частности, отмечается, что министры обсудят последние дискуссии между Арменией и Азербайджаном. В ходе встречи Жан-Ив Ле Дриан подтвердит приверженность Франции урегулированию конфликта путем переговоров.

Собеседники также обсудят вопросы, касающиеся многовековых армяно-французских отношений, а также продолжения и углубления сотрудничества в различных областях, в том числе в гуманитарной, научной и культурной сферах.