Предстоящие на 17 апреля мероприятия
21:24, Апрель 16, 2019
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- 21:57 Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама
- 21:44 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 59 случаев преступлений
- 21:30 Главы МИД Армении и Франции обсудят нагорно-карабахский конфликт: МИД Франции
- 21:24 Предстоящие на 17 апреля мероприятия
- 20:38 Пашинян выдвинул кандидатуру Гегама Геворгяна на должность председателя ГКЗЭК
- 20:31 Британия готова оказать любую помощь Франции в восстановлении Нотр-Дама: Мэй
- 20:29 Парижане аплодисментами проводили пожарных, тушивших Нотр-Дам
- 20:21 Премьер-министр вместе с дочерью посмотрел спектакль “Осенние сумерки” в постановке Театра имени Петроса Адамяна города Тбилиси
- 20:20 Число погибших из-за дождей и пыльной бури в Пакистане возросло до 25
- 20:15 Apple пожертвует средства на восстановление Нотр-Дама
- 20:10 Британия подготовила проект резолюции о прекращении огня в Ливии
- 20:00 Фонд Нотр-Дам начал международную координацию пожертвований
- 19:51 Реставрировавшая Нотр-Дам компания заявила, что соблюдала меры безопасности
- 19:43 Конфликт в Ливии не может быть разрешен военным путем, заявила Могерини
- 19:40 МИД Бельгии сообщил о попытке взлома своей сети хакерами
- 19:31 Победительницу конкурса "Мисс Боливия — 2018" лишили титула
- 19:27 Умер американский фантаст Джин Вулф
- 19:25 Президент Арцаха вручил врачу, благотворительнице Керолайн Наджарян медаль «Вачаган Благочестивый»
- 19:22 Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Франции
- 18:48 Назарбаев направил благодарственные письма трем президентам Армении
- 18:03 LVMH и семья Арно пожертвуют 200 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама
- 17:58 Уровень одобрения Сталина в России обновил рекорд
- 17:56 Президент Армении Армен Саркисян поздравил езидскую общину с Малаке Таусом
- 17:51 Никол Пашинян направил письмо соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону
- 17:33 Глава МИД Ирана обсудил с Асадом политическое урегулирование в Сирии
- 17:29 Парламент не утвердил кандидатуру Ованнисяна на должность судьи КС
- 17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-04-19
- 17:14 Азиатские индексы - 16-04-19
- 17:12 Папа Римский надеется, что Нотр-Дам восстановят
- 17:00 Air France обеспечит бесплатную перевозку участников реставрации Нотр-Дама
- 16:49 Обрушение Нотр-Дама удалось предотвратить в последний момент
- 16:46 СМИ Украины призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов 19 апреля
- 16:37 Total пожертвует на восстановление Нотр-Дама сто миллионов евро
- 16:28 Bloomberg: Венесуэла продала 9 т золота на сумму $400 млн
- 16:20 Между Арменией и Ираном подписан меморандум о взаимопонимании относительно таможенного сотрудничества
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