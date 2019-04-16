Британия готова оказать любую помощь Франции в восстановлении Нотр-Дама: Мэй

Великобритания готова оказать Франции любую помощь в восстановлении пострадавшего от пожара накануне собора Парижской богоматери. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила премьер Британии Тереза Мэй.

"Президент (Франции Эмманюэль) Макрон пообещал заново отстроить собор, и я заявляю, что Британия поддержит эти усилия всем, чем может", - говорится в заявлении Мэй.

Она отметила героизм парижских пожарных, спасавших от огня собор, и выразила надежду, что французы справятся с его восстановлением.

"Как мы убедились вчера по быстрым и героическим действиям первых, кто прибыл на пожар, Франция с большим профессионализмом справляется с подобными чрезвычайными ситуациями. Я горжусь пожарными и всеми, кто был к этому (тушению) причастен. Что касается задачи восстановления, то французские мастера являются одними из самых высокопрофессиональных в мире. Мы готовы предложить любой имеющийся у Британии опыт и экспертные возможности, которые могли бы помочь в деле восстановления собора", - сказала Мэй.