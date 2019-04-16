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Парижане аплодисментами проводили пожарных, тушивших Нотр-Дам


Оказавшиеся на улице рядом с пережившим сильный пожар собором Парижской Богоматери жители города и туристы аплодисментами провожают пожарный расчёт, покидающий территорию у собора, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Автомобиль парижских пожарных на медленной скорости выезжал с оцепленной территории, когда толпа туристов и местных жителей начала аплодировать. Люди также кричали сотрудникам экстренных служб "браво" и слова благодарности.




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