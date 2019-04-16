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Число погибших из-за дождей и пыльной бури в Пакистане возросло до 25


Число погибших в результате песчано-пыльной бури и обильных дождей в городе Карачи и его окрестностях на юге Пакистана возросло до 25. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает газета Dawn.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 36 пострадавших.

Основные разрушения пришлись на Карачи и провинцию Пенджаб, где погибли девять человек.

В провинции Хайбер-Пахтунхва мужчина и женщина погибли после обрушения крыши их дома.

Служба морской безопасности сообщила, что девять рыбаков пропали в море из-за непогоды. Позднее пятеро из них были спасены, четверо остаются без вести пропавшими.

Сильная буря началась в районе города Карачи на юге Пакистана в воскресенье ночью и продолжилась в понедельник. В результате сильных порывов ветра были повалены деревья и электрические столбы в некоторых районах города. Ведутся работы по расчистке улиц для возобновления дорожного движения.




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