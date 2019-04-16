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Apple пожертвует средства на восстановление Нотр-Дама


Компания Apple пожертвует средства на восстановление серьезно пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам де Пари. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает в своем Twitter-аккаунте глава корпорации Тим Кук.

"Мы убиты горем вместе с французами и всеми теми по всему миру, для кого Нотр-Дам является символом надежды. Испытываем облегчение, что все в безопасности. Apple пожертвует средства на реконструкцию, чтобы помочь восстановить драгоценное наследие Нотр-Дама для будущих поколений", - заявил Тим Кук в своем Twitter.




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