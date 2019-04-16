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Британия подготовила проект резолюции о прекращении огня в Ливии


Великобритания подготовила проект резолюции Совбеза ООН, который в первую очередь призывает стороны конфликта в Ливии немедленно прекратить огонь, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"(Совбез ООН), определив, что ситуация в Ливии продолжает представлять угрозу международному миру и безопасности… требует, чтобы все стороны в Ливии немедленно начали деэскалацию ситуации, (требует) соблюдать режим прекращения огня и взаимодействовать с ООН в целях обеспечения полного и всеобъемлющего прекращения военных действий во всей Ливии", - говорится в проекте документа.




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