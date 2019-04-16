Фонд Нотр-Дам начал международную координацию пожертвований

Архиепископ Парижа Мишель Опети заявил о создании международной координационной системы для сбора пожертвований на восстановление пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Для всех. 16 апреля Фонд Нотр-Дам начинает международную координацию сбора пожертвований. Я рекомендую проявлять осторожность в отношении французских или иностранных частных сборов (средств - ред.), которые появляются одновременно с событием", - написал Опети на своей странице в Twitter.