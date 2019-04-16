Реставрировавшая Нотр-Дам компания заявила, что соблюдала меры безопасности

Все меры безопасности были соблюдены рабочими, осуществлявшими реставрацию собора Парижской Богоматери. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил представитель компании Europe Échafaudage, занимавшейся ремонтными работами, Жюльен Ле Бра.

"Все, что я могу сказать к настоящему времени, так это то, что в момент начала пожара ни один из сотрудников моей компании не находился на месте", — приводит газета Figaro слова Ле Бра.

Он добавил, что "все механизмы и процедуры по обеспечению безопасности были соблюдены".

Всего, как рассказал Ле Бра, в работах было задействовано 12 человек, и каждый из них будет взаимодействовать со следствием.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия — случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.