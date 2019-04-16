Конфликт в Ливии не может быть разрешен военным путем, заявила Могерини

Конфликт в Ливии не может быть разрешен военным путем, продолжение войны ведет к еще большим страданиям. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила во вторник глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

"Конфликт не может быть разрешен военным путем. Если война будет продолжаться, это только приведет к еще большим страданиям. Если кто-либо будет добиваться военной победы, проиграют все", - сказала она, выступая в Европарламенте.

Призвав все стороны к немедленному прекращению огня, открытию гуманитарных коридоров и проведению национальной конференции по примирению, Могерини указала, что единственным путем вывода Ливии из кризиса является мирное урегулирование конфликта путем переговоров, чему ЕС совместно с ООН готов оказать необходимую поддержку.

Маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.