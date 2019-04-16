МИД Бельгии сообщил о попытке взлома своей сети хакерами

Хакеры во вторник предприняли попытку взлома компьютерной сети МИД Бельгии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил журналистам представитель внешнеполитического ведомства Карл Лагатье.

"Была установлена попытка вторжения во внешнеполитическую сеть, и для ее предотвращения принято решение изолировать сеть и приступить к перезапуску системы", - сказал он.

По словам чиновника, компьютерная сеть бельгийского МИД была отключена во всех странах, хакерам не удалось проникнуть к отдельным серверам. Для восстановления работы сети Diplobel, которую в том числе используют бельгийские консульства, потребуется около 72 часов.

В МИД отказались сообщить, откуда может происходить хакерская атака.