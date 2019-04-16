Президент Арцаха вручил врачу, благотворительнице Керолайн Наджарян медаль «Вачаган Благочестивый»

Президент Республики Арцах Бако Саакян 16 апреля принял представителей Всеармянского фонда «Айастан» и фонда «Туфенкян».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления разных программ в Арцахе.

В ходе встречи президент Саакян вручил американскому врачу армянского происхождения, благотворительнице Керолайн Наджарян медаль «Вачаган Благочестивый» - за постоянное содействие Арцаху и заслуги перед республикой.

Президент Саакян высоко оценил патриотическую деятельность Керолайн Наджарян, назвав ее достойной подражания, и выразил надежду, что благотворительница и впредь будет активно участвовать в деле обустройства и усиления Арцаха.