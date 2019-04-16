Умер американский фантаст Джин Вулф

Известный американский фантаст, автор знаменитой серии "Книга Нового Солнца" Джин Вулф умер в воскресенье, 14 апреля, в возрасте 87 лет от болезни сердца. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается на сайте издательства Tor, в котором публиковался писатель.

"Он оставляет за собой впечатляющий объём работы, но, тем не менее, нам его будет очень не хватать", - говорится на сайте издательства литературы в жанре научной фантастики и фэнтези Tor.

Фантаст написал более 30 произведений, включая его хорошо известный четырёхтомник "Книга Нового Солнца". За свои работы писатель получил множество премий, в частности Всемирную премию фэнтези (World Fantasy Award) в 1996 году.

Отмечается, что его почитателями были известные писатели-фантасты Патрик О'Лири, Урсула Ле Гуин, Майкл Суэнвик и другие.

Джин Вулф родился в Нью-Йорке 7 мая 1931 года. Он проучился несколько лет в Техасском Университете A&M, не доучившись, он бросил вуз и отправился на Корейскую войну. По возвращении в США он получил научную степень, был инженером и писал для специализированного журнала в этой области. Отмечается, что он участвовал в разработке специального устройства для изготовления картофельных чипсов Pringles. Первая научно-фантастическая трилогия писателя "Пятая голова Цербера" вышла в 1972 году.