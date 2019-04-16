Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Франции
Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с пожаром, произошедшим 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:
«Собор Парижской Богоматери, где хранятся очень ценные сокровища и произведения искусства, всегда был стойким и символизировал богатое культурное наследие французского народа. Выражаю сочувствие дружественным французам и разделяю их чувства».
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