Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Франции

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с пожаром, произошедшим 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Собор Парижской Богоматери, где хранятся очень ценные сокровища и произведения искусства, всегда был стойким и символизировал богатое культурное наследие французского народа. Выражаю сочувствие дружественным французам и разделяю их чувства».