Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил благодарственные письма трем президентам Армении - Левону Тер-Петросяну, Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, в знак благодарности за совместную работу. Как передает Арменпресс, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Республике Армения Тимур Уразаев.

«Подобные письма были направлены всем главам государств, с которыми наш лидер сотрудничал в строительстве новой архитектуры региональной и глобальной безопасности в период независимости Казахстана», - сказал посол.

Он также добавил, что в своем письме президентам Армении первый президент Казахстана выразил благодарность армянским коллегам за результаты, достигнутые в результате международного сотрудничества.