LVMH и семья Арно пожертвуют 200 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама

Группа компаний LVMH (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) и семья ее председателя совета директоров Бернара Арно заявили о намерении пожертвовать 200 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.

Ранее сообщалось, что на экстренную помощь собору Парижской богоматери регион Иль-де-Франс выделит 10 миллионов евро. Кроме того, о намерении направить 100 миллионов евро на восстановление собора сообщил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.