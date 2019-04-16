Уровень одобрения Сталина в России обновил рекорд

Роль советского лидера Иосифа Сталина в истории страны считают положительной 70% россиян, что является рекордным показателем за все годы соответствующих исследований. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опросе "Левада-центра", в котором приняли участие 1600 человек.

Отмечается, что из этих 70% респондентов 52% назвали роль вождя скорее положительной, а 18% — целиком положительной. Отрицательно оценивают вклад Сталина в историю СССР лишь 19% опрошенных. Из них 14% — скорее отрицательно, 5% — целиком отрицательно. Ещё 11% россиян затруднились ответить на данный вопрос.

При этом 51% респондентов относятся к личности Сталина с восхищением, уважением или симпатией. Самый популярный ответ — уважение (41%). 26% респондентов безразлична фигура советского лидера, а 14% чувствуют раздражение, страх или отвращение.