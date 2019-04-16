Президент Армении Армен Саркисян поздравил езидскую общину с Малаке Таусом

Президент Армении Армен Саркисян поздравил езидскую общину с наступающим Новым годом - Малаке Таусом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится:

«Уважаемые представители езидской общины Армении, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом - Малаке Таусом.

Армянский и езидский народы выстроили многовековую историю дружбу вместе. Вместе мы провозгласили независимость, и вместе мы строим Армению, укрепляем армию и защищаем границы. Вместе мы продолжаем преодолевать трудности и достигать успехов.

Пусть этот Новый год будет годом мира, счастья и процветания для езидов Армении. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего».