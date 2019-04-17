Предстоящие на 17 апреля события

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 17 апреля, Национальное собрание продолжит работу. В повестке - вопрос ы и ответы правительству.

Директор Музея-института Геноцида армян, доктор исторических наук Арутюн Марутянвстретится с журналистами. Он представит деятельность Музея-института за время его пребывания в должности.

В Матенадаране состоится презентация английского издания поэмы РазмикаДавояна“Реквием”, на которой будут присутствовать британские издатели.

Сегодня у езидов праздник. Каждый год, в среду 3-й недели апреля езиды отмечают свой Новый год. В этот день езидские священнослужители обращаютсяк тысячам верующихсо своими молитвами и пожеланиями. По традиции езидынакрывают праздничный стол, и в первую очередь поздравляют не друг друга, а усопших.

Спортивные события: На пресс-конференции выступит главный тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян. Он подведет итоги прошедшего в Бухаресте чемпионата Европы по борьбе.

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике не меньшие успехи имели и армянские гимнасты. Главный тренер сборной Армении по спортивной гимнастике Акоп Серобян и член сборной Армении по спортивной гимнастике, бронзовый призер чемпионата Европы ВаагнДавтян представят достижения прошедшего в Польше чемпионата Европы.

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