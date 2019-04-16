Премьер-министр Никол Пашинян направил письмо соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с пожаром, произошедшим 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в письме, в частности, говорится:

“Многоуважаемый господин президент,

Мы потрясены произошедшей в Париже трагедией. Собор Парижской Богоматери является одним из самых любимых символов европейской цивилизации и всего христианского мира. Для армян он является своеобразным олицетворением французской культуры и духовного наследия, с которым мы идентифицировали Париж и его многовековую историю.

Армения выражает свою солидарность с французами и разделяет их чувства.

Вместе с тем, мы надеемся, что совместными усилиями будут предприняты необходимые шаги для восстановления прежнего облика собора”.