Глава МИД Ирана обсудил с Асадом политическое урегулирование в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник в ходе визита в Дамаск обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом политическое урегулирование в стране. Как передает Арменпресс, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана.

"Последние события, связанные с астанинской инициативой, политический процесс урегулирования кризиса в Сирии были среди основных тем переговоров", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с двусторонними отношениями.