Парламент не утвердил кандидатуру Ованнисяна на должность судьи КС
Национальное Собрание Республики Армения не утвердило кандидатуру Гора Ованнисяна на должность судьи Конституционного суда. Как сообщает «Арменпресс», выборы состоялись 16 апреля путем закрытого голосования в Национальном Собрании.
В голосовании принял участие 101 депутат. Два бюллетеня были признаны недействительными. За проголосовали 24 депутата, против - 75.
Кандидатура Гора Ованнисяна была выдвинута президентом Армении.
- 19:43 Конфликт в Ливии не может быть разрешен военным путем, заявила Могерини
- 19:40 МИД Бельгии сообщил о попытке взлома своей сети хакерами
- 19:22 Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Франции
- 18:48 Назарбаев направил благодарственные письма трем президентам Армении
- 18:03 LVMH и семья Арно пожертвуют 200 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама
- 17:58 Уровень одобрения Сталина в России обновил рекорд
- 17:51 Никол Пашинян направил письмо соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону
- 17:33 Глава МИД Ирана обсудил с Асадом политическое урегулирование в Сирии
- 17:29 Парламент не утвердил кандидатуру Ованнисяна на должность судьи КС
- 17:15 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-04-19
- 17:14 Азиатские индексы - 16-04-19
- 17:12 Папа Римский надеется, что Нотр-Дам восстановят
- 17:00 Air France обеспечит бесплатную перевозку участников реставрации Нотр-Дама
- 16:49 Обрушение Нотр-Дама удалось предотвратить в последний момент
- 16:46 СМИ Украины призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов 19 апреля
- 16:37 Total пожертвует на восстановление Нотр-Дама сто миллионов евро
- 16:28 Bloomberg: Венесуэла продала 9 т золота на сумму $400 млн
- 16:20 Между Арменией и Ираном подписан меморандум о взаимопонимании относительно таможенного сотрудничества
- 15:58 Елизавета II поблагодарила экстренные службы Франции за тушение пожара в Нотр-Даме
- 15:56 СМИ: "Богемская рапсодия" стала самым кассовым фильмом-биографией о музыкантах
- 15:49 Следователи пока не нашли признаков поджога Нотр-Дама
- 15:34 Представители МО Армении выехали в Москву
- 15:32 Начальник Генштаба ВС Армении посетил северо-восточную приграничную зону
- 15:30 Министерство представило подробности о программе субсидирования кредитов для внедрения противоградовых сетей
- 15:21 В Японии в 130 км от АЭС "Иката" произошло извержение вулкана
- 15:12 СМИ: Анджелина Джоли сменила фамилию
- 15:07 Более 110 тыс. человек в мире заболели корью за первые три месяца 2019 года
- 15:05 Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко
- 14:59 В ВОЗ назвали число погибших во время боев в Триполи
- 14:49 Заседание по делу Роберт Кочарян против Сильвы Амбарцумян отложено на 5 месяцев
- 14:48 Армянский делегат поднял в ПАСЕ вопрос о необходимости признания Геноцида армян
- 14:34 Уровень озера Севан по сравнению с апрелем прошлого года остается на 9 см ниже
- 14:31 Начальник полиции Республики Арцах наградил Валерия Осипяна охотничьим оружием
- 14:29 Путин предложил отправить в Париж лучших российских реставраторов
- 14:18 Валерий Осипян самой дорогой оценкой полиции считает веру и доверие общества
14:02, 09.04.2019
Просмотрели 1297 раз Никол Пашинян поручил принять меры по переносу таможенного терминала для автомашин из Еревана в Гюмри
18:20, 11.04.2019
Просмотрели 1240 раз Захарова отреагировала на предложения лидера арцахской партии “Свободная родина” Араика Арутюняна
15:59, 12.04.2019
Просмотрели 1048 раз ЕС, заключая соглашение с Азербайджаном, должен проявить взвешенный подход в вопросах, касающихся урегулирования карабахского конфликта: Арман Егоян
14:20, 13.04.2019
Просмотрели 1021 раз Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из больницы, состояние одного стабильно тяжелое
18:10, 12.04.2019
Просмотрели 996 раз Эстера Мкртумян назначена послом Армении в Парагвае