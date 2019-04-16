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Парламент не утвердил кандидатуру Ованнисяна на должность судьи КС


Национальное Собрание Республики Армения не утвердило кандидатуру Гора Ованнисяна на должность судьи Конституционного суда. Как сообщает «Арменпресс», выборы состоялись 16 апреля путем закрытого голосования в Национальном Собрании.

В голосовании принял участие 101 депутат. Два бюллетеня были признаны недействительными. За проголосовали 24 депутата, против - 75.

Кандидатура Гора Ованнисяна была выдвинута президентом Армении.




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