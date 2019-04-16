Азиатские индексы - 16-04-19

ТОКИО, 16 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.24% и составил 22221.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.09% и составил 1626.46 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.39% и составил 3253.60 пункта, а HANG SENG вырос на 1.07% и составил 30129.87 пункта.