Азиатские индексы - 16-04-19
ТОКИО, 16 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.24% и составил 22221.66 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.09% и составил 1626.46 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.39% и составил 3253.60 пункта, а HANG SENG вырос на 1.07% и составил 30129.87 пункта.
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