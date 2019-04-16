Папа Римский надеется, что Нотр-Дам восстановят

Папа Римский Франциск выразил надежду на то, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен после сильнейшего пожара и останется знаковым местом веры, поскольку является духовным достоянием Парижа, Франции и всего человечества, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В специальном послании, которое глава Римско-католической церкви направил во вторник архиепископу Парижа Мишелю Опети, он отметил, что разделяет печаль верующих столичной архиепархии, всех жителей Парижа и граждан Франции.

"В эти Святые дни, когда мы вспоминаем страсти Иисуса, его смерть и его воскресение, заверяю вас в моей духовной близости и моей молитве", - написал понтифик.