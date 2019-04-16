Air France обеспечит бесплатную перевозку участников реставрации Нотр-Дама

Компания Air France будет бесплатно перевозить всех специалистов, которые примут участие в реставрации собора Парижской Богоматери после пожара, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Команды Air France и Air France-KLM по всему миру были глубоко поражены и опечалены (пожаром). Именно поэтому генеральный директор Air France-KLM Бенджамин Смит принял решение вместе с Анн-Мари Кудер, президентом Air France-KLM, и Анн Ригай, генеральным директором Air France, что Air France обеспечит бесплатную перевозку всех официальных участников реконструкции собора Нотр-Дам в Париже", - говорится в заявлении Air France.

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время будет создана "система добровольного сбора средств" среди клиентов компании для помощи финансированию реконструкции.