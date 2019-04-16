СМИ Украины призвали Зеленского провести пресс-конференцию до дебатов 19 апреля

Представители средств массовой информации и медийных организаций Украины опубликовали открытое обращение к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с призывом выйти на пресс-конференцию не позднее 18 апреля, то есть до официальной даты дебатов (19 апреля), сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Медийное сообщество и гражданское общество имеют ряд вопросов относительно вашего видения дальнейшего развития страны, а также вашей открытости и готовности быть подотчетным обществу, которое вас выбирает", - говорится в обращении, обнародованном во вторник на портале "Детектор медиа".

"Призываем вас не следовать негативным практикам игнорирования запросов медиа, которые, к сожалению, также имели место в течение прошлых пяти лет, и провести пресс-конференцию для СМИ до официальной даты дебатов (не позднее 18 апреля), чтобы обеспечить диалог с представителями медиа в частности и с украинцами в целом", - сказали авторы обращения.

Они отмечают, что до этого Зеленский общался с обществом преимущественно посредством видеороликов в своем инстаграме и YouTube-канале, однако вопросы к нему как к кандидату на пост президента остаются.

Открытое обращение подписали, в частности, UA:Перший (НОТУ), Украинское радио (НОТУ), информационное агентство "Укринформ", Liga.net, Общественное телевидение Донбасса, "Новое время", "Детектор медиа", Институт массовой информации, Институт демократии им. Пилипа Орлика, Институт развития региональной прессы, Украинский кризисный медиацентр, Ассоциация украинской прессы, Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. По итогам первого тура, прошедшего 31 марта, Зеленский набрал больше 30%, а действующий глава государства Порошенко - около 16% голосов избирателей.