Total пожертвует на восстановление Нотр-Дама сто миллионов евро

Французская нефтегазовая корпорация Total выделит 100 миллионов евро на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил гендиректор компании Патрик Пуянне.

"Total, первый спонсор фонда Fondation du Patrimoine на протяжении долгих лет, сделает специальное пожертвование в размере 100 миллионов евро на реконструкцию Нотр-Дам де Пари", - написал Пуянне в своём аккаунте в сети Twitter.

Он сопроводил пост девизом Парижа - Fluctuat nec mergitur, что в переводе с латыни значит "Плавает, но не тонет".