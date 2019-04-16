Bloomberg: Венесуэла продала 9 т золота на сумму $400 млн

Власти Венесуэлы продали 9 т золота на сумму $400 млн, несмотря на давление, оказываемое США на потенциальных покупателей. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их словам, приобрести драгметалл могли компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Продажа золота, согласно агентству, означает, что правительство президента Николаса Мадуро нашло способ, как обойти санкционные меры, введенные администрацией США в отношении Венесуэлы.

Золотовалютные резервы Центрального банка республики теперь составляют $8,6 млрд, указало агентство.

31 января агентство Reuters сообщило, что венесуэльский Центробанк намерен в ближайшее время отправить 15 т золота в ОАЭ, чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты.

1 ноября 2018 года президент США Дональд Трамп распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Как говорится в указе, распространенном пресс-службой Белого дома, Вашингтон намерен помешать правительству Мадуро "расхищать богатства" страны.