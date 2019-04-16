Фильм "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера стал самым кассовым проектом-биографией из мира музыки в истории кинематографа. Картина, рассказывающая о пути к славе группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри (1946-1991), собрала в общей сложности более $900 млн в мировом прокате, в том числе $71 млн в Великобритании. Как передает Арменпресс, об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

Лента, бюджет которой составил около $50 млн, стала хитом в Японии, где кассовые сборы достигли $144 млн. Как заявил Би-би-си эксперт по прокату фильмов Чарльз Гант, подобный успех в прокате "Богемской рапсодии" представляет собой "феноменальный результат".

Тем не менее, он воздержался от прогнозов по поводу того, что кассовые сборы фильма преодолеют планку в $1 млрд. Фильм уже вышел на большой экран всех ведущих кинорынков, в том числе Китая, где его подвергли цензуре.

"Богемская рапсодия" получила четыре золотых статуэтки на 91-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. В частности, Рами Малек, исполнивший роль Фредди Меркьюри, удостоен "Оскара" в номинации "Лучший актер". Фильм также был отмечен за лучший монтаж, звуковой монтаж и за сведение звука.