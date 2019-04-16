Следователи пока не нашли признаков поджога Нотр-Дама

Следователи пока не обнаружили данных, указывающих на то, что пожар в соборе Парижской Богоматери начался в результате предумышленных действий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил во вторник прокурор Парижа Реми Эйтц.

"Ничто не указывает на предумышленный характер пожара", - приводит французское радио слова Эйтца.

По его словам, на данный момент известно, что первая пожарная тревога сработала накануне в 18:20 по местному времени, однако возгорание обнаружено не было. Затем сигнализация сработала еще раз в 18:33 вечера, тогда был замечен огонь. После этого началась эвакуация.

"На данном этапе эксперты не имеют доступа в здание собора. Расследования только начались", - добавил прокурор.

В соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнулсильный пожар. В результате него обрушились шпиль здания и часть крыши.