Начальник Генштаба ВС Армении посетил северо-восточную приграничную зону

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 15 апреля в сопровождении высокопоставленных военных лиц посетил боевем опорные пункты воинских частей, расположенных на северо-восточной границе Республики.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью МО Армении, генерал-лейтенанту Артаку Давтяну было доложено об оперативной ситуации, уровне физической, боевой и морально-психологической подготовки личного состава, условиях несения боевого дежурства, инженерных и укрепительных работах на передовой и поставленных перед подразделениями задачах.

Начальник Генштаба ВС РА по вопросам, требующим первоочередного решения, дал поручения руководителям ответственных подразделений.