Министерство представило подробности о программе субсидирования кредитов для внедрения противоградовых сетей

Основной целью программы “Субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым для внедрения противоградовых сетей в сфере сельского хозяйства Республики Армения” является стимулирование посредством государственной поддержки внедрения в сельском хозяйстве противоградовых сетей, что приведет к эффективной защите от града плодовых садов и виноградников, росту доходов хозяйствующих субъектов и повышению эффективности садоводства.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства сельского хозяйства Армении, в рамках программы для приобретения противоградовых сетей, хозяйствующим субъектам, владельцам виноградников и плодовых садов предоставляются кредиты со сроком погашения в 7 лет, со льготным периодом в 1 год, с годовой процентной ставкой до 14%, при этом частичное субсидирование процентной ставки осуществляется в таком размере, чтобы кредит был предоставлен хозяйствующему субъекту по 2% процентной ставке а кооперативам, внедряющим противоградовые сети на не менее 3 га, и бенефициарам, осуществляющим деятельность в приграничных общинах, включенных в список, утвержденный Постановлением Правительства Республики Армения № 1444-н от 18 декабря 2014 года, кредит будет доступен по ставке 0%.

Максимальный размер кредита, предоставляемого одному бенефициару для интенсивных фруктовых садов, не может превышать 85 млн драмов, для виноградников - 36 млн драмов, предназначенных для внедрения системы защиты от града на территории 10 га.

Противоградовые сети почти на 100% защищают сады от негативного воздействия града, а также от ветров, повреждений птиц и крупных насекомых в период цветения.

В рамках программы внедрение противоградовых сетей может осуществляться на договорной основе подрядной организацией или бенефициарами.

Для воспользования программой бенефициары должны обратиться в финансовые структуры, присоединившиеся к программе.

С подробностями программы можете ознакомиться здесь

По вопросам, касающимся программы можете обращаться в управление растениеводства и защиты растений аппарата Министерства сельского хозяйства РА по телефону 011 52 37 93. В случае жалоб просим звонить по номеру 055 54-19-68.