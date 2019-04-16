В Японии в 130 км от АЭС "Иката" произошло извержение вулкана
Извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо произошло на юго-западе Японии, в 130 километрах от АЭС "Иката".
По данным главного метеорологического управления Японии, дым и пепел из кратера вулкана, расположенного в префектуре Кумамото, поднялись на высоту около 200 метров, ветром их отнесло на северо-запад. Метеорологи предупредили об опасности приближения к кратеру Накадакэ-1 ближе, чем на 1 километр. Сообщений об ущербе или пострадавших пока не поступало,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В последний раз извержение вулкана Асо из кратера Накадакэ-1 произошло 8 октября 2016 года.
- 15:21 В Японии в 130 км от АЭС "Иката" произошло извержение вулкана
- 15:12 СМИ: Анджелина Джоли сменила фамилию
- 15:07 Более 110 тыс. человек в мире заболели корью за первые три месяца 2019 года
- 15:05 Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко
- 14:59 В ВОЗ назвали число погибших во время боев в Триполи
- 14:34 Уровень озера Севан по сравнению с апрелем прошлого года остается на 9 см ниже
- 14:31 Начальник полиции Республики Арцах наградил Валерия Осипяна охотничьим оружием
- 14:29 Путин предложил отправить в Париж лучших российских реставраторов
- 14:18 Валерий Осипян самой дорогой оценкой полиции считает веру и доверие общества
- 14:12 Полиция каждый день должна стремиться к совершенству: Премьер-министр Армении поздравил полицию со 101-ой годовщиной
- 14:06 Тигран Саркисян: «Юридические решения, которые принимались в Евросоюзе при формировании наднациональных институтов, интересны для ЕЭК»
- 13:37 Юнкер заявил, что ЕС не намерен форсировать Brexit
- 13:25 Кандидат в члены КС своим возможным избранием хочет доказать, что после революции лишь отправкой электронного письма можно стать судьей КС
- 13:11 Помпео: США сохранят санкции против Сирии до окончания политического урегулирования в ней
- 13:01 Премьеру первой серии восьмого сезона "Игры престолов" посмотрели в США 17,4 млн человек
- 12:56 На территории Армении ожидаются осадки
- 12:51 Самвел Тер-Саакян - в числе лидеров “Будапешт-Спринг”
- 12:45 СМИ: мэрия Парижа выделит €50 млн на восстановление Нотр-Дама
- 12:33 В Национальном собрании обсуждается вопрос избрания судьи Конституционного суда
- 12:30 Еврокомиссия выделит европейский грант на восстановление Нотр-Дама
- 12:23 В центре внимания встречи глав МИД Армении и Азербайджана был ряд гуманитарных вопросов: Комментарий политолога
- 12:21 Архитекторы собрались в Париже для оценки урона от пожара в Нотр-Даме
- 12:19 NYT присудили премию Пулитцера за расследование в отношении Трампа
- 11:49 Национальное собрание не включило в повестку заседания проект об установлении боевого дежурства только после 1 года службы
- 11:47 Саперы РА, осуществляющие гуманитарную миссию в Алеппо, продолжают работы по разминированию
- 11:44 Туск призвал страны ЕС помочь восстановлению собора Парижской Богоматери
- 11:36 Опубликованы первые фотографии из собора Парижской Богоматери
- 11:32 Мэр Парижа предложила созвать конференцию по сбору средств на восстановление Нотр- Дама
- 11:21 Министр культуры Франции заявил, что основную структуру Нотр-Дама удалось спасти
- 11:05 Число задержанных после протестов в Лондоне экологических активистов превысило 100
- 10:59 Собору Парижской Богоматери выделят десять миллионов евро экстренной помощи
- 10:57 Национальное Собрание Армении не включило в повестку заседания проект, предложенный депутатом от фракции “Процветающая Армения”
- 10:55 Неизвестный открыл стрельбу по молодым людям, находящимся в машине. Есть жертва
- 10:47 Семья французских миллиардеров Пино выделит €100 млн на восстановление Нотр-Дама
- 10:40 Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выедет с рабочим визитом в Париж
14:02, 09.04.2019
Просмотрели 1277 раз Никол Пашинян поручил принять меры по переносу таможенного терминала для автомашин из Еревана в Гюмри
18:20, 11.04.2019
Просмотрели 1210 раз Захарова отреагировала на предложения лидера арцахской партии “Свободная родина” Араика Арутюняна
15:59, 12.04.2019
Просмотрели 1022 раз ЕС, заключая соглашение с Азербайджаном, должен проявить взвешенный подход в вопросах, касающихся урегулирования карабахского конфликта: Арман Егоян
14:20, 13.04.2019
Просмотрели 1001 раз Четверо из 5 пострадавших в инциденте в Зартонке выписаны из больницы, состояние одного стабильно тяжелое
18:10, 12.04.2019
Просмотрели 973 раз Эстера Мкртумян назначена послом Армении в Парагвае