Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

В Японии в 130 км от АЭС "Иката" произошло извержение вулкана


Извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо произошло на юго-западе Японии, в 130 километрах от АЭС "Иката".

По данным главного метеорологического управления Японии, дым и пепел из кратера вулкана, расположенного в префектуре Кумамото, поднялись на высоту около 200 метров, ветром их отнесло на северо-запад. Метеорологи предупредили об опасности приближения к кратеру Накадакэ-1 ближе, чем на 1 километр. Сообщений об ущербе или пострадавших пока не поступало,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В последний раз извержение вулкана Асо из кратера Накадакэ-1 произошло 8 октября 2016 года.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации