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СМИ: Анджелина Джоли сменила фамилию


Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт, сообщает ET.

Теперь во всех документах она снова записана как Анджелина Джоли. Ранее стало известно, что суд одобрил заявления Джоли и Брэда Питта о разводе. Бывшие супруги продолжат работать над соглашением об опеке над детьми и разделе имущества, что может занять несколько месяцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Голливудские актеры поженились в 2014 году, свадьба прошла в принадлежащем им замке Мираваль во Франции. За время совместной жизни у пары родилось трое детей, также они растили троих приемных.

 




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