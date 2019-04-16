Более 110 тыс. человек в мире заболели корью за первые три месяца 2019 года

Данные, опубликованные в Женеве Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), свидетельствуют о резком росте заболеваемости корью в мире. В январе - марте 2019 года было зарегистрировано более 112 тыс. случаев этой болезни по сравнению с более 28 тыс. случаев за тот же период 2018 года, то есть речь идет о практически четырехкратном росте.

Как указали в ВОЗ, эти цифры не являются "официальными", а лишь оценочными, предварительными. Эксперты полагают, что истинное число случаев кори будет существенно выше. "Согласно предварительным сведениям, число случаев, о которых имеются сообщения, выросло на 300% за первые три месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года", - указывает организация. В ВОЗ напомнили, что рост заболеваемости корью наблюдается уже третий год подряд. "На настоящий момент 170 стран сообщили ВОЗ о 112 163 случаях кори. В аналогичный период в прошлом году 163 стран информировали о 28 124 случаях кори", - констатировали в ВОЗ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вспышки кори зафиксированы в целом ряде государств, включая Грузию, Казахстан, Киргизию, Украину, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Мадагаскар, Мьянму, Филиппины и Судан. Эти вспышки характеризуются высокой смертностью, в основном среди малолетних детей. За последние месяцы рост заболеваемости отмечен в странах с высоким уровнем вакцинации, в частности, в США, Израиле, Таиланде и Тунисе - там болезнь распространяется среди людей, не прошедших иммунизацию.

Если в среднем в мире за год заболеваемость выросла почти на 300%, то в Африке - на 700%. В целом ситуация в различных регионах неоднородная. В Европе рост заболеваемости составил 300%, в Северной и Южной Америке - 60%, в Восточном Средиземноморье - 100%, в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе - 40%.