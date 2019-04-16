Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на 47 процентов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на обнародованные 16 апреля результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно итогам исследования, за Зеленского готовы проголосовать 72,2 процента опрошенных граждан Украины, которые определились с выбором и поучаствуют в голосовании, а за Порошенко — 25,4 процента респондентов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Данные социологической службы «Рейтинг», которые были опубликованы 11 апреля, показывали 30-процентный отрыв Зеленского от Порошенко.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. В первом туре Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а за Порошенко проголосовали 15,95%.