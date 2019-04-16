В ВОЗ назвали число погибших во время боев в Триполи

За время боев в районе Триполи в Ливии погибло 174 человека, включая 14 мирных граждан, сообщил во вторник на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"Данные, которые мы получили на данный момент от медицинских учреждений, – это 174 человека погибли, 756 человек получили ранения. Среди погибших 14 мирных граждан, а среди раненых – 36", - сказал он.

ВОЗ вновь призвала стороны конфликта воздержаться от причинения ущерба медицинским учреждениям, врачам, машинам скорой помощи и гражданской инфраструктуре, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Также оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа сообщил, что военные самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.