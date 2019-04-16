Заседание по делу Роберт Кочарян против Сильвы Амбарцумян отложено на 5 месяцев

Предварительное судебное заседание в суде общей юрисдикции первой инстанции в районе Арабкир г. Еревана под председательством Эдика Аветисяна по делу Роберт Кочарян против Сильвы Амбарцумян было отложено.

Как передает «Арменпресс», суд принял решение отложить его на 5 месяцев из-за отсутствия Сильвы Амбарцумян и ее представителя.

Суд, рассмотрев вопрос о продолжении рассмотрения гражданского дела в связи с отсутствием ответчика Сильвы Амбарцумян, решил, что она не была надлежащим образом извещена, поскольку руководители административных районов Аван, Нор Норк, а также Ачапняк не предоставили достоверных сведений о месте ее учета.

Представитель Роберта Кочаряна Арам Орбелян предоставил суду два адреса места регистрации Амбарцумян для надлежащего уведомления.

“Суд считает, что рассмотрение дела должно быть отложено на разумный срок и назначено на другую очередь. Руководствуясь статьей 156 Гражданского процессуального кодекса, постановляю отложить рассмотрение данного дела до 12:00 26 сентября 2019 года”, - отметил судья Аветисян.

Адвокат также обратился в суд с просьбой, чтобы заседание было проведено раньше, поскольку дело касается клеветы.

Представитель Роберта Кочаряна Арам Орбелян подал иск в суд с требованием опровергнуть данные, являющиеся фактической клеветой, и взыскать компенсацию в размере двух миллионов драмов.