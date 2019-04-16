Уровень озера Севан по сравнению с апрелем прошлого года остается на 9 см ниже

По состоянию на 15 апреля 2019 года уровень воды озера Севан находится на отметке 1900 м 49 см над уровнем моря, что на 9 см ниже отметки, зарегистрированной 15 апреля прошлого года.

Как сообщили «Арменпресс» в службе “Армгидромет” МЧС РА, в течение первых пятнадцати дней апреля через туннельный водоканал Арпа - Севан в озеро Севан было доставлено 17 млн 888 тыс. кубометров воды. Средняя суточная пропускная способность составила - 1 млн 493 тыс. кубометров. В реках, впадающих в озеро Севан, наблюдался переменный режим.