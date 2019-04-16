Путин предложил отправить в Париж лучших российских реставраторов

Президент Владимир Путин направил телеграмму своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выразив сочувствие ему и всему французскому народу в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Нотр-Дам - исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь", - подчеркнул глава российского государства,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Путин выразил надежду, что великий собор удастся восстановить, и предложил отправить во Францию "лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия".