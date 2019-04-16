Валерий Осипян самой дорогой оценкой полиции считает веру и доверие общества.

Как передает «Арменпресс», Осипян это сказал 16 апреля в ходе торжественного заседания, посвященного 101-ой годовщине полиции.

Более века полиция Армении на передовой борьбы с преступностью и охраной общественного порядка. Она на деле доказала свою миссию быть одним из столпов нашего государства. В начале 20-го века, с первого дня восстановления независимой армянской государственности, полиция стала гарантом внутренней безопасности, участвовала в защите границ и координировала ряд важных общественных сфер. Это обусловлено историческими особенностями, и в плане этой огромной ответственности символично, что руководство системой Внутренних дел взял на себя основатель Республики Армения Арам Манукян.

Наша сверхзадача - обеспечение безопасности общества и защита прав человека, а самая дорогая оценка - вера и доверие общества к полиции”, - сказал Осипян.

На праздничном мероприятии, посвященном 101-ой гоодовщине полиции РА, присутствовали премьер-министр РА Никол Пашинян, члены Совета Безопасности, правительства, офицеры полиции и другие высокопоставленные лица.