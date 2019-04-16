Полиция каждый день должна стремиться к совершенству: Премьер-министр Армении поздравил полицию со 101-ой годовщиной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе торжественного заседания по случаю 101-ой годовщины полиции с поздравительным посланием обратился к сотрудникам полиции. Как передает «Арменпресс», в ходе своего выступления 16 апреля премьер-министр выразил надежду, что ежедневным стремлением полиции должно быть - достижение совершенства.

Фото: Геворга Перкуперкяна

” Ровно год назад, в этот день, мы вновь были друг с другом, но по разные стороны колючей проволоки. И я считаю этот день очень знаковым в отношениях между полицией Республики Армения и гражданами Республики Армения, поскольку кроме того, что видно с экранов или очевидно, мы можем сделать выводы этого дня.

Наш вывод после этого дня заключался в том, что во время всего процесса, когда, по сути, происходила очень выразительная акция противостояния, во всем этом не было ни капли ненависти. И именно в этом плане я считаю этот день особенным и знаковым, и думаю, что это было началом нового содержания в отношениях между полицией и гражданами Республики Армения в том плане, что действия полиции Республики Армения не должны выражать ненависть и действия полиции не должны вызывать ненависть.

Вообще понятно, что полиция - правоохранительный орган, силовой орган. И даже в самых демократических странах мира полиция иногда, к сожалению, вынуждена бывает прибегнуть к каким-то силовым действиям.

Но важно подчеркнуть, что действия полиции не должны вызывать ненависть, действия полиции не должны быть проявлением ненависти.

И я думаю, что самым большим достижением последних месяцев мы можем считать именно это, что ненависть как признак отношений вообще вышла из отношений между полицией и обществом, вышла из отношений власти и общества”.

Полный текст выступления премьер-министра на армянском можно прочитать на сайте armenpress.am по адресу : https://armenpress.am/arm/news/971446.html